Sucker Punch svela quanto ha venduto Ghost of Tsushima, dopo aver annunciato il suo seguito

Durante la presentazione dello State of Play di settembre 2024, Sony Interactive Entertainment ha annunciato Ghost of Yōtei, un nuovo capitolo della saga di Ghost of Tsushima che ci porta svariati secoli nel futuro, in un nuovo luogo con un nuovo personaggio. Questo ovviamente non significa che i fan abbiano dimenticato Jin Sakai, il protagonista del primo capitolo. Nemmeno Sucker Punch - lo sviluppatore, in precedenza noto per la serie di inFamous - lo ha dimenticato.

Parlando con il New York Time, infatti, il team di sviluppo ha indicato quante copie ha venduto in tutto il mondo il gioco d'azione a mondo aperto, segnalando un netto incremento rispetto ai dati precedenti.