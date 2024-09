Sonic X Shadow Generations svela Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack, con contenuti basati sul film

Il trailer , che potete vedere qui sotto, rivela che il Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack includerà contenuti extra per il gioco ispirati al film.

Sega ha pubblicato un nuovo trailer per Sonic X Shadow Generations durante la presentazione dello State of Play di Sony, svelando il Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack , che fa parte dell'edizione Digital Deluxe del gioco.

Il trailer e i dettagli su Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack

Oltre a presentare nuovi livelli ispirati al film, Sonic X Shadow Generations: Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack includerà anche il doppiaggio di Keanu Reeves nel ruolo di Shadow the Hedgehog.

Anche Shun Nakamura, produttore della serie Sonic, ha condiviso alcune informazioni sul PlayStation Blog: "Questo contenuto non avrà una storia che si ricollega direttamente al film. Piuttosto, come potete vedere nel trailer, sarà ambientato a Tokyo, dove Shadow si reca in visita nel film. Anche il team di sviluppo vive a Tokyo, quindi abbiamo cercato di sviluppare questa ambientazione in un luogo adeguato per un gioco di Sonic, ma anche di mostrare chiaramente la somiglianza con Tokyo. Siamo persino andati a fare delle ricerche nell'area effettivamente utilizzata nel gioco per trarre ispirazione. Riteniamo che sia molto emozionante giocare nei panni di Shadow in una città realmente esistente, quindi vi invitiamo ad attenderlo con ansia".

"Nel gioco base, Shadow ha una sua storia dedicata, che include il raggiungimento dei suoi nuovi Doom Powers e il riottenimento dei ricordi della sua creazione, che è unica per questo gioco. Ci sono cose un po' diverse nel film - ecco perché penso che presentarlo come contenuto bonus sarebbe adatto. Ma potrete giocare e controllare Shadow come nel gioco base".

Vi lasciamo in conclusione al nuovo trailer di Sonic x Shadow Generations e di una mini-serie animata dedicata.