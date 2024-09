Il nuovo trailer di Sonic x Shadow Generations e di una mini-serie animata dedicata

Il nuovo trailer ci mostra il risveglio di Shadow e il suo scontro con Black Doom. Possiamo vedere vari frammenti di livelli del videogioco, con Shadows che si esibisce in corse a perdifiato all'interno di livelli 2D e 3D. Dovrà anche scontrarsi con svariate creature, tra il demoniaco e il meccanico.

La mini-serie animata di Sonic x Shadow Generations Dark Beginnins

Come detto, SEGA ha anche mostrato Sonic x Shadow Generations Dark Beginnins, un prodotto animato che ci permette di vedere le origini del personaggio in grande stile. Sarà disponibile su YouTube e sui social di Sonic, diviso in tre episodi che saranno pubblicati il 25 settembre, il 3 ottobre il 10 ottobre.

Inoltre, le versioni PlayStation di Sonic x Shadow Generations includeranno un prologo animato esteso non presente nella altre versioni.

Ricordiamo che la data di uscita 25 ottobre per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.