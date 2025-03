Sonic X Shadow Generations e Metaphor: ReFantazio stanno andando meglio del previsto, per SEGA

In una sessione di domande e risposte, tenuta a margine del rapporto finanziario del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 / 2025, SEGA ha dichiarato che Sonic X Shadow Generations e Metaphor: ReFantazio stanno andando meglio del previsto . La dichiarazione è arrivata in risposta a un investitore preoccupato per la revisione al ribasso delle vendite complessive dell'editore.

Vendite insoddisfacenti?

Uno degli investitori non ha accolto completamente quanto detto dalla compagnia, e ha replicato "Le vendite di Metaphor: ReFantazio sembrano insoddisfacenti rispetto alle recensioni e ai premi ricevuti. Pensate che il prezzo e altro abbiano avuto un peso?"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La risposta non ha sposato la tesi delle vendite insoddisfacenti, spiegando: "La quantità di unità vendute è aumentata stabilmente e presto supererà quanto ci aspettavamo." SEGA ha grande fiducia nel gioco di Atlus e pensa che in futuro riuscirà a farne crescere le vendite, aumentando l'interesse dei giocatori. "Continueremo nello sforzo di aumentare le vendite e monitoreremo di continuo i livelli di prezzo più adeguati."

In effetti Metaphor: ReFantazio ha venduto bene, ma non quanto ci si potesse attendere, vista la risonanza che ha avuto. Insomma, pare essere un successo, ma non stratosferico come i suoi voti. Comunque sia, Sega pare soddisfatta ed è questo ciò che conta.