Football Manager 25 è stato cancellato: vediamo i motivi e come funzionano i rimborsi

Spiega poi che "gli ordini di pre-acquisto di Football Manager 25 saranno automaticamente rimborsati per intero se acquistati presso un rivenditore ufficiale approvato da SEGA. I rivenditori elaboreranno i rimborsi a tempo debito; per qualsiasi richiesta di informazioni, contattare il punto vendita."

La dichiarazione completa di Sports Interactive

La compagnia ha dichiarato: "Sports Interactive è spiacente di comunicare che, a seguito di un'ampia discussione interna e di un'attenta considerazione con SEGA, abbiamo preso la difficile decisione di cancellare Football Manager 25 e di spostare la nostra attenzione sulla prossima versione. Per i numerosi utenti che hanno preordinato FM25, vi ringraziamo enormemente per la fiducia e il sostegno che ci avete dimostrato: siamo molto dispiaciuti di avervi deluso."

"Sappiamo che questa sarà una grande delusione, soprattutto se si considera che la data di uscita è già stata spostata due volte e che avete atteso con ansia il primo reveal del gioco. Possiamo solo scusarci per il tempo necessario a comunicare questa decisione. Per motivi di conformità con le parti interessate, comprese le norme legali e finanziarie, la data di oggi era la prima in cui potevamo pubblicare questa dichiarazione."

"Siamo sempre stati orgogliosi di offrire giochi dal miglior rapporto qualità-prezzo, che regalano innumerevoli ore di divertimento e che valgono ogni momento e ogni centesimo speso. Con il lancio di FM25 ci siamo proposti di creare il più grande progresso tecnico e visivo della serie da una generazione a questa parte, gettando le basi per una nuova era."

"A causa di una serie di sfide che ci sono state presentate fino ad oggi, e di molte altre impreviste, al momento non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati in un numero sufficiente di aree del gioco, nonostante gli sforzi fenomenali del nostro team. Ogni decisione di ritardare l'uscita è stata presa con l'obiettivo di avvicinare il gioco al livello desiderato ma, man mano che ci avvicinavamo a tappe fondamentali all'inizio dell'anno, è diventato inequivocabilmente chiaro che non avremmo raggiunto lo standard richiesto, nemmeno con una tempistica modificata."

"Sebbene molte aree del gioco abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati, l'esperienza complessiva del giocatore e l'interfaccia non sono al livello desiderato. Come ha dimostrato la valutazione ad ampio spettro, compreso il playtesting dei consumatori, abbiamo una chiara convalida della nuova direzione del gioco e ci stiamo avvicinando, ma siamo troppo lontani dagli standard che meritate."

"Avremmo potuto andare avanti, pubblicare FM25 nel suo stato attuale e sistemare le cose in seguito, ma non era la cosa giusta da fare. Inoltre, non eravamo disposti ad andare oltre l'uscita di marzo, perché sarebbe stato troppo tardi nella stagione calcistica per aspettarsi che i giocatori acquistassero un altro gioco più avanti nel corso dell'anno."

"Grazie alla cancellazione, ora tutti gli sforzi sono concentrati per garantire che la prossima versione raggiunga il nostro obiettivo e il livello di qualità che tutti ci aspettiamo. Vi aggiorneremo su come stiamo procedendo non appena saremo in grado di farlo. Grazie per la lettura, la pazienza e il continuo supporto. La nostra attenzione torna ora a concentrarsi sulla creazione di una nuova era per Football Manager."

