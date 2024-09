Football Manager 25 è stato annunciato con data di uscita ufficiale su PC, console e mobile

Sega e Sports Interactive hanno infine annunciato in via ufficiale Football Manager 25, il nuovo capitolo del più famoso gioco manageriale di calcio che ha ora una data di uscita precisa, fissata per il 26 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS e Android.

Come di consueto, il gioco principale è quello per PC, mentre le altre versioni assumono connotati leggermente diversi: abbiamo dunque Football Manager 25 che è la versione originale, per Windows, e Football Manager 25 Console su PS5 e Xbox Series X|S, che peraltro verrà lanciato al day one su Game Pass.

A questi si aggiungono Football Manager 25 Touch per Nintendo Switch e Football Manager 25 Mobile per iOS e Android, dove verrà distribuito attraverso l'abbonamento Netflix, almeno in un primo momento.