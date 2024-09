Football Manager 2025 è stato rinviato leggermente e alcuni contenuti sono stati rimossi

Questo, di conseguenza, sposta anche la campagna di presentazione e prenotazioni per il nuovo capitolo, che era prevista inizialmente per questi primi giorni di settembre e verrà invece piazzata verso la fine del mese.

Non essendo stata annunciata alcuna data di uscita ufficiale, è anche difficile parlare di un vero e proprio posticipo, ma si tratta di un cambio di programma che è stato comunicato da Jacobson come una revisione della roadmap: in sostanza, Football Manager 2025 uscirà verso la fine di novembre, invece che all'inizio del mese come era previsto e come è tradizione per la serie.

Lo studio director Miles Jacobson ha annunciato, attraverso il blog ufficiale della serie, che Football Manager 2025 è stato leggermente rinviato , con un posticipo non particolarmente importante ma che si porta dietro alcune questioni legate alle caratteristiche del gioco, con alcuni contenuti che sono stati rimossi .

Il passaggio a Unity ha comportato difficoltà

Sembra che alcune difficoltà siano emerse, nel corso dello sviluppo, con il passaggio all'engine Unity per lo sviluppo del nuovo capitolo: "Sapevamo che il passaggio al motore di gioco Unity avrebbe comportato degli sforzi enormi", ha spiegato Jacobson, con un post sul blog ufficiale molto trasparente con gli utenti.

Un'immagine di Football Manager 2024

"Man mano che ci addentravamo nello sviluppo e scoprivamo nuove cose, ci siamo accorti però che i problemi da risolvere erano ancora più grandi di quanto ci aspettassimo.

Tutto il team ha dovuto far fronte a una serie di nuove sfide, ma devo dire che ce la stiamo cavando egregiamente. Non vedo l'ora di condividere i risultati del nostro duro lavoro con tutti voi. Bisognerà solo avere ancora un po' di pazienza".

Queste difficoltà hanno portato anche a un'altra decisione difficile: l'eliminazione della modalità Gestione Nazionali, che non sarà giocabile in Football Manager 25 in nessuna versione (quella standard PC, l'edizione console e quella Touch).

"Reduci da un'estate ricca di tornei calcistici, e da una settimana dedicata alla sosta per le nazionali, abbiamo riflettuto molto sulla gestione delle squadre nazionali in FM e siamo giunti alla conclusione che ciò che volevamo offrire non avrebbe raggiunto gli standard qualitativi che ci eravamo posti".

Inoltre, secondo le analisi effettuate sui dati raccolti sembra che la modalità non fosse particolarmente popolare in Football Manager 24, cosa che ha spinto gli sviluppatori a rimuoverla, in modo da poter guadagnare tempo su altri aspetti del nuovo capitolo.