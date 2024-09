Astro Bot è tecnicamente impeccabile e una gioia per gli occhi per Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi tecnica di Astro Bot, la nuova avventura in esclusiva per PS5 in arrivo nei negozi domani. Il verdetto è estremamente positivo, tanto che i tech enthusiast parlano di un gioco bellissimo dal punto di vista della direzione artistica e "praticamente impeccabile" da quello tecnico.

Stando alle loro analisi, Astro Bot su PS5 offre una risoluzione dinamica che va dai 1440p ai 2160p. Anche nelle situazioni in cui si tocca il picco minimo della risoluzione, la qualità dell'immagine non ne risente grazie a un design semplice e pulito, un anti-aliasing molto efficace e l'assenza di qualsivoglia artefatto visivo.