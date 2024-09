Astro Bot è il gioco con la media dei voti più alta di tutto il 2024 su Metacritic

Con circa cento recensioni all'attivo da parte della critica internazionale, la nuova esclusiva PS5 può vantare un metascore di 94 , per l'appunto il più alto tra tutti i giochi pubblicati quest'anno. Precisiamo che probabilmente mancano all'appello ancora alcune recensioni all'appello, ma dubitiamo che influenzeranno in maniera significativa la media attuale.

Astro Bot è anche il terzo gioco con i voti più alti pubblicati finora su PS5

In precedenza il record era detenuto da Final Fantasy 7 Rebirth con la media del 92, mentre al terzo posto troviamo Animal Well che ha totalizzato un 91, con a seguire Balatro e The Last of Us Parte 2 Remastered entrambi con la media del 90. Precisiamo che parliamo di "giochi completi", tenendo in considerazione anche le espansioni al primo posto troveremmo Elden Ring: Shadow of the Erdtree con una media di 95.

Astro Bot alle prese con una gigantesca piovra

Astro Bot al momento è anche il terzo gioco con la media delle recensioni più alta tra tutti quelli pubblicati su PS5 finora, dietro a Elden Ring e Baldur's Gate 3 che hanno entrambi 96 di media, e a parimerito con God of War Ragnarok e The Witcher 3: Wild Hunt.

Insomma, per come ne parla la stampa specializzata Astro Bot è gioco davvero imperdibile per tutti i possessori PS5 amanti del genere platform, sarà interessante sentire i loro pareri nelle prossime settimane. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile nei negozi a partire da domani, 6 settembre. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione di Astro Bot.