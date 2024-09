Luca De Dominicis è morto, era un figura centrale nell'Italia dei videogiochi e non solo

La carriera di De Dominicis

De Dominicis ha fondato nel 2001 Elemental, una realtà italiana dedicata al design dei giochi e dei nuovi media. Nel 2004 ha dato il via alla Accademia Italiana Videogiochi a Roma, la prima con corsi di Grafica 3D, Programmazione e Game Design per i videogiochi.

Luca De Dominicis

Ha fondato anche Eurogamer.it, MegaTube - un Multi-Channel Network (MCN) - e nel 2012 ha assunto il ruolo di Managing Director di Mindblast srl, azienda che si occupa di gestione dei eventi dal vivo e della vendita di pubblicità online. Ha collaborato per l'organizzazione del Romics, il grande evento di fumetti e cosplay.

Quest'anno, De Dominicis è diventato fondatore e CEO di Dive e Brave, due startup che si sono poste l'obiettivo di ampliare il legame tra apprendimento e tecnologia. Dive si occupa di VR, AR, serious game e app mobile.

In breve, Luca De Dominicis è stata una figura che ha condizionato il panorama italiano dei videogiochi e dell'intrattenimento, così come della tecnologia. I suoi traguardi continueranno per certo a essere una testimonianza del suo cammino in vita e della sua passione per questa industria.