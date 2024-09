La data dello State of Play è al centro di un nuovo leak, insieme a un "grande annuncio"

La fonte è il leaker Ignus , che a maggio aveva condiviso correttamente informazioni riguardo a uno State of Play. Ovviamente si tratta solo di un rumor, ma visto che la fonte aveva già condiviso correttamente informazioni simili, ha senso tenere in considerazione quando detto.

Secondo un nuovo rumor, Sony sarebbe prossima a condividere un "grande annuncio" la prossima settimana e poi a mandare in onda uno State of Play tra il 19 e il 20 settembre .

I dettagli sul rumor dedicato PlayStation

Precisamente, tramite un commento sul proprio Discord, il leaker Ignus ha spiegato che "il grande annuncio" avverrà la prossima settimana. Il leaker rimane vago, ma l'idea è che si tratti del tanto chiacchierato annuncio di PS5 Pro, che a questo punto dovrebbe avvenire tramite un articolo dedicato sul PlayStation Blog.

Il leaker afferma che è strano che Sony separi gli annunci in questo modo, ma la settimana dopo il "grande annuncio" ci sarà uno State of Play. Questo show dovrebbe includere giochi first party, compresa forse una "World Premiere" che il leaker attende molto. Afferma però anche che non è certo di quest'ultimo dettaglio ed è possibile che alla fine venga mostrato durante il Tokyo Game Show. Questo ci fa intuire che si tratta di un prodotto di terze parti. Quale sia è impossibile dirlo, anche che se supponiamo sia un gioco di un team giapponese (stiamo pensando tutti a Resident Evil 9?).

Se tutto questo fosse vero, mancherebbe solo una settimana al primo annuncio, quindi basterà attendere un po' per poter scoprire tutto oppure rimanere delusi.

