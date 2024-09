PS6 e la nuova Xbox faranno un vero salto generazionale, PS5 e Series hanno promesso più di quanto potevano fare

Le opinioni di Digital Foundry

Parlando durante il loro podcast, gli esperti di tecnologia hanno discusso delle future console, affermando che l'apprendimento automatico probabilmente svolgerà un ruolo importante per realizzare un vero salto generazionale. Stiamo già iniziando a vedere questo fenomeno sia nel settore dei PC che in quello delle console, con l'adozione di NVIDIA DLSS, che si basa sull'apprendimento automatico, e della PlayStation Spectral Super Resolution, che dovrebbe essere introdotta con l'imminente PlayStation 5 Pro.

Secondo Digital Foundry, siamo solo all'inizio per quanto riguarda le capacità dell'apprendimento automatico, che al momento è stato utilizzato per il denoising del ray-tracing con NVIDIA DLSS Ray Reconstruction. Molte sono le applicazioni in fase di ricerca, come il miglioramento della qualità dei materiali e delle texture e persino della geometria, quindi alcune di queste funzionalità basate sul machine learning potrebbero fare la differenza tra PlayStation 6 e la prossima Xbox rispetto ai loro predecessori.

Parlando delle console attuali, Digital Foundry non ha dubbi sul fatto che sia PlayStation 5 che Xbox Serie X abbiano promesso più di quanto potevano realizzare. Giocare a risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo era impossibile senza proporre una qualità visiva da PS4 e Xbox One, e lo si sapeva fin dall'inizio, soprattutto a causa dell'insufficiente larghezza di banda della GPU. Altre caratteristiche di cui si parlava prima di pubblicare le console sono inoltre rimaste inutilizzate, perché molte di esse sono costose da implementare.

Parlando di PS5 Pro, alcune voci dicono che l'annuncio e l'uscita siano più vicini di quel che si pensa.