Starfield: Shattered Space si svela in alcuni indizi contenuti negli obiettivi sbloccabili

Ovviamente, si tratta di informazioni che comportano spoiler, dunque se non volete avere alcuna anticipazione dell'espansione evitate di leggere, considerando che il titolo ha la data di uscita fissata per il 30 settembre , dunque c'è ancora tempo per il suo arrivo sul mercato.

Un nuovo pianeta, molto ampio

Sempre considerando i potenziali spoiler, potete trovare l'elenco degli obiettivi a questo indirizzo, come riportato da TrueAchievement.

Si tratta di 12 obiettivi sbloccabili, 7 dei quali sono legati al completamento di altrettanti capitoli.

Questo significa che Shattered Space sarà un'espansione dal tono fortemente narrativo, dotata di una nuova storia piuttosto lunga e ampia, che dovrebbe occupare buona parte della durata annunciata per questo nuovo frammento di RPG.

Le dimensioni dell'espansione traspaiono però anche dagli altri obiettivi: uno richiede di sconfiggere "10 Redeemed", uno di abbattere "25 Vortex Horrors", che sembrano essere delle minacce specifiche di questa espansione.

Particolarmente interessante è anche l'obiettivo "The Great Unknown", che si ottiene scoprendo "50 ambientazioni in Va'ruun'kai" che è il pianeta in cui si svolge Shattered Space e che sembra essere dunque molto esteso e ricco di location, ben più degli altri pianeti visti finora in Starfield.

Per il resto, abbiamo saputo che Shattered Space è un'espansione quasi horror e principalmente narrativa e che ci farà scoprire una delle fazioni più misteriose del gioco.