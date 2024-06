Starfield: Shattered Space ci fa scoprire una delle fazioni più misteriose del gioco

Finalmente Bethesda ha aperto il sipario su Shattered Space, la prima espansione maggiore di Starfield. Molti la stanno aspettando per tornare a vivere avventure nello spazio in cui hanno vissuto per decine, quando non centinaia di ore, altri per capire se gli sviluppatori sistemeranno alcuni degli aspetti più criticati del gioco. Il trailer di presentazione, pubblicato in occasione dell'Xbox Showcase estivo, ha chiarito diversi punti, lasciandone però appesi altri. Ad esempio ha confermato che finalmente ne sapremo di più della Casata Va'ruun, la fazione più schiva del gioco, nonché quella che ha alimentato di più la curiosità dei giocatori nel corso dei mesi, con molti che hanno perlustrato l'universo in lungo e in largo per trovare delle tracce.

La casata Va'ruun Molti sospettavano che la Casata Va'ruun sarebbe stata al centro di Shattered Space per via di come viene affrontata nel gioco base. Nonostante la sua presenza su Nuova Atlantide e nonostante alcuni elementi di contatto, come alcuni libri e Andreja, uno dei membri di Constellation, nonché il personaggio più riservato del gruppo, è una fazione misteriosa che tiene moltissimo alla sua segretezza. Uova di strane creature È noto che la sua base è sul pianeta Va'ruun'kai, non raggiungibile in alcun modo. Dovrebbe trattarsi di un luogo molto attivo, dove la casata gestisce i suoi traffici. In particolare la capitale Dazra pare essere un centro di potere enorme. È risaputo anche che per non essere individuata, la Casata Va'ruun non permette ai suoi membri che escono da Va'ruun'kai di tornare. Inoltre, attua delle complesse strategie per fare in modo che non sappiano come indicare la rotta per raggiungere il pianeta, lasciandoli in punti casuali dei sistemi colonizzati. Per inciso, in Starfield il giocatore entra in contatto con la Casata Va'ruun durante la missione "Lealtà divise" legata ad Andreja. Qui apprende alcune informazioni su come funziona, ma non c'è alcuna possibilità di unirsi alle sue fila o di visitare Va'ruun'kai. Insomma, ci troviamo di fronte al materiale perfetto per un'espansione, che offre delle grandi opportunità di ampliamento della mitologia che fa da sfondo al gioco.

Il trailer dell’Xbox Showcase Il trailer visto all'Xbox Showcase è stato molto esplicito in tal senso, aprendo direttamente le porte di Dazra, di cui sono state mostrate le architetture, nonché alcuni elementi caratteristici. Come mai ci sarà concesso di visitarla? Da questo punto di vista il filmato fa capire moltissimo. Ad esempio ci parla del ritrovamento di una stazione spaziale non mappata, dove è avvenuta una vera e propria ecatombe, per farci poi scoprire che sui sistemi colonizzati incombe una minaccia di scala galattica che pare sia nata proprio a Va'ruun'kai. Evidentemente i Va'ruun hanno bisogno di aiuto per non soccombere, così sono costretti ad aprire le loro porte. Un paesaggio di Va'ruun'kai, diverso da tutti quelli già visti in Starfield Qual è la minaccia? Nel video si vedono delle strane creature aliene trasparenti che pare riescano a infestare, persone, pianeti ed astronavi. Il filmato è un montaggio veloce di diversi momenti di gioco, difficili da decifrare singolarmente se non li si può legare a degli eventi specifici. Una delle scene, con il personaggio principale posto di fronte a una specie di laboratorio in cui sembra vengano riprodotti degli esseri vivente in serie, ci fa pensare a un qualche esperimento scientifico andato male, ma non possiamo esserne sicuri. L'unica certezza è che la gran parte della storia dovrebbe svolgersi su Va'ruun'kai, considerando che il materiale promozionale ufficiale parla di un nuovo pianeta visitabile, nonché di nuove armi e di nuovo equipaggiamento. La nuova minaccia proveniente da Va'ruun'kai dall'aspetto insolitamente affascinante Quindi in qualche modo il giocatore sbloccherà la rotta per Va'ruun'kai, che apparirà sulla mappa galattica, e lo raggiungerà per seguire la storia. Considerando come la Casata Va'ruun gestisce i suoi affari è probabile che la maggior parte delle missioni della campagna relativa saranno ambientate sullo stesso pianeta, o al massimo in alcuni dei pianeti limitrofi (se presenti), anche se da questo punto di vista non ci sono garanzie. Probabilmente a breve Bethesda fornirà ulteriori dettagli in merito, anche perché deve ancora svelare moltissimi dettagli di Shattered Space.