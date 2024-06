Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è in forte sconto su Amazon Italia: scoprite la saga di Kojima

Il trailer di Metal Gear Solid Delta Snake Eater potrebbe aver convinto molti giocatori, ma purtroppo per ora non conosciamo la data di uscita del gioco. Se nel frattempo volete (ri)scoprire le avventure di Metal Gear, viene in vostro soccorso l'offerta di Amazon per Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che si trova ora in sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 59.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di poco più di un euro. Il gioco è venduto e spedito da Prezzo Bomba, che vanta un 99% di recensioni positive negli ultimi 12 mesi.