PNY CS3150-HS, la recensione di un SSD velocissimo di nuova generazione

La tecnologia, per quanto promettente, è però non molto supportata e i costi dei primi modelli di questo tipo sono ancora piuttosto alti. Ne abbiamo avuto una prova testando il nuovo SSD PNY CS3150-HS da 1TB, di cui vi parliamo in questa recensione .

I nuovi SSD, inoltre, promettono minori latenze per accedere ai dati e anche una maggiore efficienza energetica, con una capacità di archiviazione che arriva fino a 8 TB e che potrebbe addirittura arrivare a 16 TB in futuro, soddisfacendo le esigenze di archiviazione di dati sempre più grandi.

Gli SSD M.2 basati sull'interfaccia PCIe 5.0 rappresentano l'ultima frontiera dell'archiviazione dati per computer e dispositivi portatili. Offrono prestazioni straordinarie che superano di gran lunga le generazioni precedenti, aprendo le porte a nuove esperienze e applicazioni. Nei nuovi dischi infatti, i dati viaggiano fino a due volte più velocemente rispetto agli SSD Gen4, raggiungendo picchi di lettura sequenziale di oltre 14 GB/s e di scrittura sequenziale di oltre 12 GB/s. Ciò si traduce in tempi di caricamento rapidi, trasferimenti di file istantanei e un'esperienza utente complessivamente più fluida.

Anche i prezzi sono, ahinoi, molto superiori a quelli a cui siamo ormai abituati, ma è normale visto che si parla di una tecnologia piuttosto giovane. Nello specifico, al momento in cui scriviamo questa recensione, il modello da 1 TB viene venduto a circa 260€, mentre quello da 2 TB si avvicina pericolosamente a 450€. La longevità si attesta su valori leggermente superiori alla media, con 700 TB scritti sull'unità da 1 TB e 1400 su quella da 2 TB, con garanzia di 5 anni. Le dimensioni sono importanti, tanto che il dissipatore rende il disco non compatibile con PS5: 80 x 23 x 17 mm. Per avere un termine di confronto, la Sony dichiara come compatibili con la sua console solo i dischi con dissipatore a basso profilo con un altezza massima di 11,25 mm. Le due ventole incluse nel dissipatore poi, richiedono un collegamento sulla scheda madre per essere alimentate come fossero delle ventole montate sul case.

L'SSD PNY CS3150-HS spicca nel mercato dei dischi allo stato solido con le sue velocità in lettura e scrittura sequenziale molto superiori a quelle viste fino ad oggi: promette infatti 11.500 MB/s in lettura sequenziale e 8.500 MB/s in scrittura sequenziale , mentre i valori per lettura e scrittura casuale non vengono dichiarati. Tali velocità sono ovviamente rese possibili dal formato di questo SSD, di tipo M.2 con interfaccia PCIe 5.0, che viene venduto nei tagli da 1, 2 e 4 TB con heatsink integrato e due piccole ventole.

Prestazioni

Per questa recensione abbiamo dovuto cambiare la nostra configurazione di prova, visto che la scheda madre ASUS ROG STRIX z790-A Gaming WIFI II che utilizziamo di solito non ha slot M.2 con interfaccia PCIe 5.0 per gli SSD. Neppure questa modifica ci ha permesso però di provare l'SSD nelle condizioni migliori. La motherboard ASUS utilizzata (l'unica con slot PCIe 5.0 tra le tante in nostro possesso) è infatti di tipo Mini-ITX, con pochissimo spazio a disposizione. Per questo gli slot M.2 sono impilati tra loro, con quello PCIe 5.0 che sfrutta un adattatore verticale (potete vederlo nell'immagine qua sopra) che non ci ha permesso comunque di posizionare il disco correttamente.

I test hanno comunque evidenziato velocità di picco superiori a quelle dichiarate. Con CrystalDiskMark siamo costantemente sopra agli 11.5000 MB/s in velocità di lettura sequenziale e addirittura 10.000 MB/s in velocità di scrittura sequenziale (contro gli 8.500 MB/s dichiarati per questo formato). In lettura e scrittura casuale scendiamo invece rispettivamente a 700 e 500 MB/s, con valori in linea con quelli visti su SSD con interfaccia PCIe 4.0. Non possiamo però escludere che in condizioni ottimali il disco avrebbe potuto fare di più, con le temperature che durante i nostri test si sono comunque mantenute su ottimi valori (media di 60° C durante l'utilizzo).

Le prestazioni su CrystalMark di PNY CS3150-HS da 1TB

Non abbiamo potuto effettuare il nostro usuale test di spostamento di un singolo file da 150 GB da un SSD interno all'altro, in quanto la conformazione della scheda madre ci avrebbe obbligato a "soffocare" i due dischi. Abbiamo invece testato l'SSD PNY CS3150-HS da 1 TB con il benchmark dedicato di 3D Mark, dove ha ottenuto un punteggio di poco superiore ai 3200 punti.

Il test con 3DMark dell'SSD PNY CS3150-HS da 1TB

Inutile, invece, testare un SSD di questo tipo su PS5. La console Sony non supporta SSD con un profilo di dissipazione così alto, né possiede un connettore per alimentare le sue ventole.

Inoltre l'interfaccia della macchina si limita al PCIe 4.0: al PNY CS3150-HS da 1 TB viene così riconosciuta una velocità in lettura di soli 6664 MB/s.