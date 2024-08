Starfield: Shattered Space è un'espansione quasi horror e principalmente narrativa, dice Xbox

Un grande e inquietante mistero da scoprire

La storia assume i contorni di un mistero, destinato a durare diverse ore attraverso diverse quest, che dovremo risolvere trovandoci anche in situazioni che sono decisamente affini al genere horror.

In base a quanto riferito, Starfield è incentrato sulla grande ricerca della conoscenza da parte dell'umanità: ebbene Shattered Space sembra aggiungere un'altra domanda a questo, ovvero "cosa succede se questa ricerca va troppo oltre i limiti?"

L'esplorazione di Oracle ci porta a visitare la terra di origine della Casata Va'Ruun, ovvero Va'Ruun'kai, un luogo che porta in sé i segni evidenti delle sperimentazioni troppo ardite portate avanti dal suo popolo con la tecnologia grav drive, che ha devastato anche la capitale, Dazra, con distorsioni gravitazionali note come Vortex e facendo penetrare mostri extra-dimensionali all'interno del pianeta.

La nuova storia contenuta in Shattered Space è tutta incentrata su Va'Ruun'kai (che può essere comunque lasciata in qualsiasi momento per tornarvi in seguito), con la maggior parte del pianeta che è interamente costruita a mano e solo elementi marginali risultano creati in maniera procedurale.

Si tratta di un'ambientazione decisamente diversa da quanto visto finora in Starfield, e le prime immagini, oltre al breve teaser trailer, lo dimostrano chiaramente. Potremo scoprire i misteri di Starfield: Shattered Space a partire dal 30 settembre, mentre ricordiamo che in questi giorni è uscito l'update di agosto che ha portato con sé il veicolo di superficie.