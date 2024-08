The Stone of Madness è il nuovo strategico dagli autori di Blasphemous, ecco il trailer della storia

The Stone of Madness è il nuovo strategico dagli autori di Blasphemous, The Game Kitchen, che hanno presentato il gioco alla Gamescom 2024 con un coinvolgente trailer della storia che introduce personaggi e ambientazioni.

In uscita nel corso del 2025 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, The Stone of Madness ha i tratti dell'avventura horror di tipo psicologico, che ci catapulta all'interno di un monstero spagnolo che funge da manicomio e prigione inquisitoria.

Cinque prigionieri del macabro edificio decidono di fuggire e noi dovremo accompagnarli in questo tortuoso viaggio, sfruttando le loro abilità peculiari, muovendoci nell'ombra, aggirando le guardie, risolvendo enigmi e affrontando creature inquietanti.

I protagonisti sono però persone fiaccate dalla prigionia e dotate di un equilibrio precario, dunque dovremo fare attenziona a ogni situazione per evitare che si inneschi un crollo mentale che andrà ad alterare le percezioni mettendo a rischio la nostra sopravvivenza.