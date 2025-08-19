Cronos The New Dawn si mostra all'ONL con un trailer focalizzato sull'azione

All'Opening Night Live della Gamescom 2025 condotto da Geoff Keighley è stato mostrato un trailer di Cronos The New Dawn.
Previsto per il 5 settembre 2025, è uno sparatutto survival che ci pone in una versione alternativa delle Polonia schiacciata da un virus che ha trasformato le perone in non morti.
Il trailer di Cronos The New Dawn
Cronos The New Dawn è il nuovo gioco di Bloober Team, saluto alla ribalta grazie al remake di Silent Hill 2. Questa volta ci propone un gioco originale di stampo sci-fi horror nel quale dovremo combattere contro mostruosi nemici che si rifiutano di rimanere morti.
Il video ci mostra immense creature in grado di distruggere l'ambientazione e ci ricorda come questa avventura giocherà col tempo, visto che avremo a che fare anche con altri viaggiatori che hanno fallito la propria missione.
Ricordiamo anche che Cronos: The New Dawn sarà "lineare ma con momenti di libertà" e avrà l'opzione New Game+.