Age of Empires IV: Anniversary Edition arriva anche su PlayStation 5, ecco quando

Durante l'Opening Night Live 2025 è stato annunciato l'arrivo di Age of Empires IV: Anniversary Edition su PlayStation 5, con i preorder che sono già disponibili.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/08/2025
Delle navi in battaglia di Age of Empires IV
Age of Empires IV
Age of Empires IV

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025 è stata annunciata la versione PlayStation 5 di Age of Empires IV: Anniversary Edition, con anche la data d'uscita ufficiale: il 4 novembre 2025. Insomma, la console di Sony guadagna un nuovo gioco di Xbox, oltretutto nella sua edizione migliore e più completa.

Il trailer

Age of Empires IV: Anniversary Edition è l'edizione atta a celebrare il primo anno dall'uscita del titolo che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Parliamo di uno strategico in tempo reale di stampo storico, con al centro alcune delle battaglie più famose di sempre.

Il trailer ufficiale mostra alcune scene di combattimento tratte dalla versione PS5 e svela i dettagli di questa edizione.

Age of Empires IV: Anniversary Edition offre modalità familiari e allo stesso tempo innovative per espandere il proprio impero, immersi in vasti paesaggi con una straordinaria fedeltà visiva in 4K. Questa nuova versione celebrativa porta il gioco strategico in tempo reale a un livello superiore e include una varietà di nuovi elementi gratuiti come civiltà inedite, nuove mappe, aggiornamenti, lingue di gioco aggiuntive, nuove maestrie, sfide, messaggi e trucchi: un'incredibile quantità di contenuti che racchiudono più storia che mai!

#Gamescom
