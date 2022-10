Age of Empires IV: Anniversary Edition e Season 3 Update hanno una data d'uscita

Age of Empires IV: Anniversary Edition è stato annunciato insieme all'aggiornamento Season 3: Anniversary, entrambi con la stessa data d'uscita, ovvero il 25 ottobre 2022, ovvero la prossima settimana, su PC e disponibili su Game Pass.

Per quanto riguarda l'aggiornamento Anniversary, si tratta dell'arrivo di vari nuovi contenuti per la Stagione 3 di Age of Empires IV, che ovviamente saranno tutti compresi anche all'interno della nuova edizione onnicomprensiva. Tra questi troviamo:

2 nuove civiltà: Ottomani e Maliani, entrambi in arrivo con le proprie sfide Art of War, Masteries e obiettivi

L'avvio della Stagione 3 classificata , con l'introduzione del Team Ranked e varie nuove ricompense

, con l'introduzione del Team Ranked e varie nuove ricompense La possibilità di utilizzare le provocazioni contro i nemici, oltre all'introduzione dei Cheat per modificare alcuni parametri del gioco

8 nuove mappe contenenti anche 2 nuovi biomi

contenenti anche 2 nuovi biomi Ribilanciamento delle battaglie navali, con nuove possibilità in questo ambito

Segnavia intermedi per stabilire i percorsi da far eseguire alle unità sulla mappa.

Sempre il 25 ottobre, in contemporanea con il lancio di Age of Empires IV: Anniversary Edition e dell'aggiornamento Anniversary, World's Edge terrà una presentazione in livestream con "annunci, interviste e alcune sorprese".

Tra queste ultime potrebbe esserci anche qualche informazione sulla vociferata versione console di Age of Empires IV, che da tempo si dice possa essere in arrivo su Xbox ma di cui ancora non ci sono informazioni ufficiali.