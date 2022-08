Age of Empires 4 in arrivo su Xbox, suggerisce un noto leaker, annuncio alla Gamescom?

Age of Empires 4 sembrerebbe finalmente in arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One stando all'ultima segnalazione di Aggiornamenti Lumia su Twitter.

Per chi non lo sapesse, Aggiornamenti Lumia è un account che monitora le variazioni del Microsoft Store e in passato in molte occasioni ha svelato in anticipo e con grande precisione date di uscita, dimensioni dei file o addirittura l'aggiunta di nuovi giochi nello store.

Ora la gola profonda ha pubblicato una serie di immagini di giochi in arrivo o recentemente arrivati su Xbox tramite il Game Pass, l'ultima delle quali immortala un artwork di Age of Empires 4, suggerendo dunque la pubblicazione delle tanto attese versioni console.

Pochi giorni prima dell'uscita di Age of Empires 4, Adam Isgreen di World's Edge aveva confermato l'interesse di Microsoft nel realizzare un porting per Xbox dello strategico, con gli sviluppatori che avrebbero iniziato a lavorarci dopo aver gestito il lancio su PC. Sempre Aggiornamenti Lumia a gennaio 2022 aveva scovato dei file presumibilmente legati alle versioni Xbox di Age of Empires 4 nello store Microsoft, mentre ad aprile sono apparsi dei riferimenti al multiplayer su console nella pagina dedicata alla versione PC.

I tempi dunque potrebbero essere maturi, con l'annuncio ufficiale delle versioni Xbox Series X|S e Xbox One di Age of Empires che potrebbe arrivare in occasione della Gamescom 2022, nel corso dell'evento Xbox se non addirittura stasera all'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley.