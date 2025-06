Emerse le vendite di Age of Empires 4, che sono davvero ottime

Dal profilo LinkedIn dell'artista Bartosz Nowakowski sono emerse le vendite di Age of Empires IV , l'ultimo capitolo della celebre serie di strategici in tempo reale, in anni recenti rivitalizzata da Microsoft. Si parla di più di 4 milioni di copie , per un picco massimo di giocatori superiore a 73.000.

Numeri

Va detto che mentre il dato del numero di giocatori è facilmente verificabile andando su SteamDB, dove effettivamente corrisponde, il dato riguardante le vendite potrebbe essere meno preciso.

Effettivamente si parla di "vendite", ma essendo il gioco presente anche su Game Pass, non vorremmo che comprendesse anche gli accessi degli abbonati. Detto questo, considerando tutto ci sembra un risultato in linea con quello che è stato il clamore creato dal gioco, quando è stato lanciato il 28 ottobre 2021.

La versione Xbox è stata pubblicata in tempi più recenti, ma potrebbe essere andata comunque bene.

Visto anche che stiamo parlando di un ex membro del team di sviluppo, non abbiamo motivo per dubitare di quanto afferma.

Come già detto, Age of Empires IV è uno strategico in tempo reale a sfondo storico, che" offre modalità familiari e allo stesso tempo innovative per espandere il proprio impero, immersi in vasti paesaggi con una straordinaria fedeltà visiva in 4K." Il gioco ha ricevuto diversi aggiornamenti, gratuiti e a pagamento, da quando è stato lanciato, che hanno aggiunto civiltà inedite, nuove mappe, nuove lingue di gioco, nuove maestrie, sfide, messaggi e trucchi.