Age of Empires 4 lanciato a sorpresa su Xbox durante l'ONL, come se Starfield non bastasse

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023 è stato mostrato un nuovo trailer di Age of Empires 4: Anniversary Edition per console Xbox, che ha annunciato il lancio immediato del gioco. Insomma, come se Starfield in arrivo il 6 settembre non fosse sufficiente, gli utenti Xbox possono godere di un'altra esclusiva di alto livello, naturalmente disponibile da subito anche su Game Pass.

Age of Empires 4: Anniversary Edition è giocabile su Xbox One e Xbox Series X/S. Il trailer mostra alcune sequenze di gameplay della versione console, che appare di altissima qualità. La speranza è che sia a livello della versione PC, di suo ottimo, come scritto nella nostra recensione.

Naturalmente Age of Empire 4: Anniversary Edition è disponibile anche per PC.