Killing Floor 3 annunciato con un trailer di presentazione all'ONL 2023

Killing Floor 3 è stato annunciato con un primo trailer di presentazione durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023, la serata di apertura della fiera tedesca attualmente in corso a Colonia.

Il video è sostanzialmente un trailer dal taglio cinematografico che non fa vedere moltissimo del gioco vero e proprio, trattandosi di un trailer in computer grafica (o in engine, forse) che non mostra il gameplay limitandosi ad effettuare una sorta di introduzione a carattere narrativo.

Dopo il successo di Killing Floor 2, era effettivamente prevedibile il lancio di un terzo capitolo per la serie, che dunque è in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S in data ancora da definire, ma con il gioco che risulta già presente su alcuni store e che può essere messo nella "lista desideri".