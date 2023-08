Payday 3, il nuovo trailer dalla Gamescom 2023 ci mostra tanta azione

La Gamescom 2023 è iniziata con l'Opening Night Live di Geoff Keighley e abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Payday 3. Parliamo dell'atteso gioco simulativo in arrivo il 21 settembre 2023.

Payday 3 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S e permetterà agli appassionati di tornare in azione e organizzare insieme ai propri amici le migliori rapine. Nei panni della leggendaria gang dei precedenti capitoli, caratterizzata dalle maschere da clown.

Potremo decidere come approcciare ogni missione, puntando alla furtività oppure andare avanti con le armi spianate e fare più rumore possibile contando sulla nostra capacità di mettere fuori gioco ogni minaccia nel mentre i proiettili volano verso di noi.

Payday 3 sarà disponibile in tre edizioni: la Standard, la Silver e la Gold, con queste ultime due che garantiscono con il preordine tre giorni di accesso anticipato e il Pass stagionale (sei mesi per Silver, un anno per Gold). I prezzi sono: 39.99€, 69.99€ e 89.99€.