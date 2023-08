Rebel Moon, nuovo trailer e annuncio del gioco per il film Netflix diretto da Zack Snyder

Rebel Moon è stato mostrato con un nuovo trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2023: il film Netflix, presentato da Zack Snyder in persona, diventerà anche un gioco realizzato da Super Evil Megacorp.

In uscita con la prima parte il 22 dicembre, Rebel Moon ci catapulterà nel nuovo universo creato dal regista di 300, Watchmen e L'Uomo d'Acciaio, per seguire le vicende di Kora, una ragazza che vive in un villaggio sperduto che si ritrova a unire un gruppo di guerrieri per affrontare le forze armate di un pericoloso invasore.