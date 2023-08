Crimson Desert: un gameplay trailer ricco di azione dalla Gamescom 2023

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023 abbiamo avuto modo di rivedere dopo tanto tempo Crimson Desert, l'action RPG di Pearl Abyss, lo studio dietro a Black Desert Online, grazie a un nuovo gameplay trailer ricco di azione.

Il filmato offre una panoramica delle numerose sfaccettature del gameplay del gioco. Si inizia con i combattimenti, che saranno adrenalinici e brutali, offrendo anche una certa libertà di azione al giocatore, che ad esempio potrà sfruttare a proprio vantaggio gli elementi distruttibili degli scenari.

Successivamente vediamo anche le numerose opzioni lato esplorazione, con il mondo di gioco che potrà essere esplorato a cavallo, in mongolfiera o, perché no, rubando un carro a un povero contadino. Sarà anche possibile scalare pareti rocciose ed edifici con un sistema di arrampicata che ricorda molto Assassin's Creed.

Non mancherà anche la possibilità di cimentarsi in varie quest offerte dagli NPC che popolano il mondo di gioco, comprare e vendere merci ai mercanti o cimentarsi in attività spensierate come la pesca, suonare il flauto, domare cavalli e coccolare gli animali.

Crimson Desert arriverà su PC e console, ma purtroppo per il momento non è stata indicata una data di uscita precisa.

L'Opening Night Live è l'evento annuale di apertura della Gamescom, la più grande fiera videoludica europea che si svolge a Colonia, organizzato e condotto da Geoff Keighley. Per l'occasione vengono presentati nuovi giochi e tantissimi trailer e video gameplay dei titoli più attesi del momento. Come al solito Multiplayer.it è in prima linea per seguire l'evento e riportare sulle nostre pagine tutte le novità presentate.