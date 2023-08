Assassin's Creed Mirage mostrato con un nuovo trailer alla Gamescom 2023

Non poteva mancare Assassin's Creed Mirage all'Opening Night Live della Gamescom 2023, la serata d'apertura dell'evento tedesco, durante la quale il gioco Ubisoft è tornato a mostrarsi con uno spettacolare trailer che ha mostrato vari aspetti del gioco.

Pur essendo un video a carattere prevalentemente narrativo, è composto sia da scene d'intermezzo che di gameplay, cosa che ci consente sia di vedere qualcosa di atmosfera e storia del gioco che per quanto riguarda gli elementi del gioco vero e proprio.

Non manca molto all'uscita di Assassin's Creed Mirage e il titolo Ubisoft si è presentato veramente in grande forma in questa occasione.