Assassin's Creed Mirage: il nuovo videodiario spiega come è stata ricreata la Baghdad del IX secolo

La creazione di Baghdad in Assassin's Creed Mirage

Il team di Assassin's Creed Mirage ha subito capito che Baghdad era l'ambientazione giusta per il gioco, un "luogo perfetto per gli aspiranti Assassini". Ricrearla però non sarebbe stato facile, di questo Ubisoft era certa sin dal principio. Il motivo è semplice: quasi nulla è rimasto di quell'epoca, a differenza di molte altre ambientazioni della saga.

Ubisoft si è basata sulle fonti più accreditate, sugli edifici che sono sopravvissuti e sui racconti di viaggiatori medievali. Ovviamente ha richiesto il supporto di esperti della città. Grazie a tutto questo, Baghdad di Assassin's Creed Mirage sarà divisa in quattro distretti che avranno il proprio stile distintivo e i propri abitanti. Ci saranno poi biomi diversi da esplorare, con il proprio stile, come il deserto e le paludi. Non mancherà la base degli Assassini, descritta come "un luogo unico al mondo".

Ovviamente la città non verrà scoperta dai giocatori solo tramite edifici e strade, ma anche tramite la trama. Ad esempio, Assassin's Creed Mirage proporrà i Racconti di Baghdad, brevi missioni secondarie che ci permetteranno di venire in contatto con temi culturali importanti dell'epoca, come l'astronomia e la letteratura.

Vi ricordiamo infine che la data di uscita è il 5 ottobre 2023. Il gioco sarà alla Gamescom 2023, nuova presentazione all'Opening Night Live.