Ubisoft risponde ai rumor su un'espansione di Assassin's Creed Mirage finanziata da un compagnia araba

Ubisoft ha risposto alle indiscrezioni che parlano dello sviluppo di un'espansione di Assassin's Creed Mirage nata grazie a un accordo stretto tra la compagnia francese e Savvy Games.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, nei giorni scorsi il quotidiano francese Les Echoes ha riferito di un accordo stretto tra Ubisoft e la multinazionale araba Savvy Games per lo sviluppo di un'espansione di Assassin's Creed Mirage, il capitolo con protagonista Basim Ibn Ishaq e ambientato nella Bagdad del IX secolo. Se confermato sarebbe alquanto insolito, dato che parliamo di un gioco nato a sua volta come un DLC di Valhalla e uscito ormai da oltre un anno, e considerando anche che a breve uscirà Assassin's Creed Shadows.