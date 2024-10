Assassin's Creed Mirage è arrivato su Steam ma i numeri di lancio sono i peggiori tra i più recenti capitoli

Purtroppo per la compagnia francese, pare che i primi giorni di Assassin's Creed Mirage su Steam non siano andati benissimo. Ricordiamo che il gioco è stato pubblicato originariamente nell'ottobre 2023: ci è quindi voluto un anno prima che gli utenti Valve potessero accedere al videogioco.

Come vi abbiamo già segnalato, Assassin's Creed Mirage è finalmente arrivato su Steam, dopo un lungo periodo di esclusiva PC su altri negozi digitali. Si tratta di una più ampia strategia di Ubisoft, che vuole portare i propri prodotti sulla piattaforma di Valve più velocemente (chiaramente per attirare quella fetta di pubblico che si rifiuta di comprare tramite altri negozi).

I dati di Assassin's Creed Mirage

Come possiamo vedere tramite la piattaforma SteamDB, che si occupa di tracciare tutta una serie di dati legati a Steam (pur non essendo ufficialmente associata ad essa), Assassin's Creed Mirage ha raggiunto un picco di 7.336 giocatori, al momento in cui scriviamo questa notizia. Visto che il grafico segna una crescita di ora in ora, crediamo che il numero possa migliorare nel corso della giornata, ma certamente non cambierà in modo sostanziale.

Ovviamente tale numero ci dice poco, preso da solo. Un confronto con altri titoli della saga aiuta a capire perché non pare una cifra incredibile:

Assassin's Creed Origin ha avuto un picco di 41.551 giocatori

Assassin's Creed Odyssey ha avuto un picco di 62.069 giocatori

Assassin's Creed Valhalla ha avuto un picco di 15.679 giocatori

Sebbene già Valhalla avesse segnato un calo, la situazione è peggiorata con Mirage. Ovviamente, non trattandosi di un vero periodo di lancio, è possibile che nel corso del tempo, pian piano, i giocatori recuperino l'avventura ambientata a Bagdad, ma per il momento pare esserci limitato entusiasmo verso il gioco. Considerate ad esempio che ci sono più giocatori in Odyssey (8.069 al momento della scrittura).

Vedremo come andranno le cose nelle prossime settimane e mesi.