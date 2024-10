Il cosplay di Raven da Teen Titans di Ulichan è perfetto anche per una serie TV

I Teen Titans hanno vissuto molteplici interazioni, tra fumetti, serie animate e serie TV live action, con diversi livelli di successo. Nel mondo del cosplay, invece, il livello di apprezzamento per gli eroi DC non cala mai, soprattutto per quanto riguarda Corvina, la strega del gruppo. Un esempio di un cosplay molto amato è quello realizzato da ulichan. Ecco il suo cosplay di Raven col costume classico, talmente ben realizzato che potrebbe essere perfetto anche per una serie TV live action.

Ricordiamo che Raven è una delle eroine del gruppo dei "Giovani Titani". La ragazza ha dentro di sé un demone e lo tiene costantemente sotto controllo e da esso trae il proprio potere. I suoi colori principali sono il nero e il viola, che le danno un'aria oscura e inaccessibile, anche se alla fine ama essere parte del gruppo tanto quanto gli altri.