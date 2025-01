Il volante THRUSTMASTER EVO Racing 32R è in sconto su Amazon a un nuovo minimo storico

Il volante THRUSTMASTER EVO Racing 32R è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 291€.

Le caratteristiche del volante THRUSTMASTER EVO Racing 32R

THRUSTMASTER EVO Racing 32R è un volante da corsa rotondo con copertura in pelle. Il diametro è di 32 cm. Dispone di leve del cambio, 25 pulsanti azione compresi quattro selettori e un D-Pad. Propone anche 7 LED che informano su dettagli come i giri al minuto e le informazioni di gara.

THRUSTMASTER EVO Racing 32R

La placca centrale è in alluminio spazzolato mentre la corona, come detto, è rivestita in pelle, per un prodotto finale di lusso. Questo dispositivo è compatibile con tutte le basi Thrustmaster su PS5 e PS4, Xbox Series e Xbox One, e PC (Windows 10 e 11).