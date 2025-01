Meta ufficializza l'arrivo degli annunci pubblicitari su Threads

Meta ha annunciato ufficialmente che Threads, il suo social network lanciato nel 2023 come alternativa a X (ex Twitter), introdurrà presto gli annunci pubblicitari. Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha confermato che un test iniziale verrà condotto negli Stati Uniti e in Giappone, coinvolgendo un numero selezionato di marchi e utenti. Gli annunci appariranno sotto forma di immagini tra i post nei feed principali.