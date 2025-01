Meta sta testando le Community Notes su Threads: una nuova era per la moderazione?

Meta, la casa madre di Facebook, Instagram e Threads, sta apportando significativi cambiamenti alle sue politiche di moderazione dei contenuti. La scorsa settimana, Mark Zuckerberg ha annunciato che la piattaforma eliminerà i tradizionali fact-checker , sostituendoli con un sistema di Community Notes simile a quello già implementato su X (precedentemente noto come Twitter). Questo nuovo approccio punta a coinvolgere maggiormente gli utenti nel controllo della veridicità dei contenuti. Nuovi dettagli stanno emergendo su come questa funzionalità potrebbe essere integrata su Threads.

Come funzioneranno le Community Notes su Threads

Screenshot condivisi dal leaker Alessandro Paluzzi mostrano le prime indicazioni su come le Community Notes potrebbero essere implementati. Secondo le immagini, gli utenti potranno iniziare a scrivere una nota dal menu a tre punti presente su ogni post, lo stesso che consente già di silenziare account o segnalare contenuti.

La funzione delle Community Notes

Un altro screenshot suggerisce che le note saranno pubblicate in modo anonimo, mantenendo riservata l'identità di chi le scrive. Inoltre, sembra che Meta stia preparando una pagina di supporto su Instagram dedicata alle Community Notes, completa di un'opzione per unirsi a una lista d'attesa per partecipare al programma.