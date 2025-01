TSMC potrebbe produrre chip a 2nm negli Stati Uniti: una svolta nella politica taiwanese

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), leader mondiale nella produzione di semiconduttori, potrebbe essere pronta a stabilire la produzione di chip a 2 nanometri negli Stati Uniti . Questa mossa, che segna un cambiamento significativo nella politica industriale di Taiwan, segue gli investimenti già in corso nello stabilimento di TSMC in Arizona. Secondo recenti dichiarazioni del governo taiwanese, la decisione finale sull'espansione della produzione avanzata all'estero spetta ora alle aziende stesse .

Produzione avanzata in Arizona

Secondo quanto riportato dal quotidiano taiwanese UDN, il ministro dell'economia taiwanese, J.W. Kuo ha dichiarato che i costi per costruire impianti avanzati negli Stati Uniti potrebbero raggiungere i 30 miliardi di dollari. Questi costi, legati all'acquisto di attrezzature e alla costruzione delle strutture, potrebbero rendere TSMC cauta nella sua espansione oltreoceano. Tuttavia, Kuo ha sottolineato che la scelta di produrre chip avanzati negli Stati Uniti, inclusi quelli a 2 nanometri, spetta interamente a TSMC, segnando un cambio di rotta rispetto alla politica precedente, che richiedeva alle aziende taiwanesi di mantenere una generazione di vantaggio nella produzione domestica.

La sede di TSMC

Lo stabilimento di TSMC in Arizona, già operativo per tecnologie precedenti, è destinato a diventare un centro nevralgico per la produzione avanzata. Secondo il piano, entro la fine del decennio, Fab 3 potrebbe ospitare la produzione di chip a 2 nanometri. Questa espansione rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la leadership globale di TSMC e soddisfare le esigenze del mercato americano. Nonostante le preoccupazioni iniziali, il governo taiwanese ha ribadito che la ricerca e sviluppo di TSMC rimarrà saldamente radicata a Taiwan, preservando il suo ruolo di leader tecnologico.