I nuovi AMD Ryzen serie 9000 vengono prodotti nello stabilimento TSMC in Arizona

Sorprende nello specifico che proprio AMD, che ha le sue fondamenta produttive a Taiwan, abbia deciso di affidarsi allo stabilimento americano per la realizzazione dei nuovi processori della famiglia Ryzen: evidentemente si tratta di una strategia sostenibile per l'azienda.

Stando a un rapporto stilato dall'analista Tim Culpan, i nuovi processori AMD Ryzen serie 9000 vengono prodotti all'interno dello stabilimento TSMC in Arizona , già impegnato nella realizzazione di chip per brand come Apple, NVIDIA e tanti altri.

Un grande successo

Ci sono naturalmente alcuni aspetti da chiarire in merito al successo dell'impianto americano di TSMC, i cui lavoratori pare ricevano un trattamento peggiore rispetto a quelli di Taiwan, ma non c'è dubbio che lo stabilimento stia vivendo un momento di grande popolarità.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo il rapporto firmato da Culpan, allo stato attuale la fabbrica sta producendo circa 10.000 wafer al mese si prepara a rivestire un ruolo fondamentale nell'ambito dell'industria dei semiconduttori negli Stati Uniti.

Tornando invece ad AMD, l'azienda ha presentato Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D, CPU perfette per il gaming ma anche per la produttività, proprio in questi giorni, in occasione del CES di Las Vegas.