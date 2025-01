AMD presenta Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D, le CPU perfette per il gaming, ma anche per la produttività

In occasione dell'imminente apertura del Consumer Electronic Show 2025 (in acronimo, CES) di Las Vegas, la compagnia AMD ha tenuto un evento di presentazione per i suoi processori di nuova generazione dedicati al gaming, rispettivamente AMD Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D : scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche.

AMD Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D: le specifiche tecniche

Partiamo prima di tutto dal processore AMD Ryzen 9 9950X3D, che offrirà 16 core, 32 thread e un boost massimo pari a 5.7 GHz di frequenza, con 144 MB di cache.

Il nuovo processore di AMD è fortemente improntato al gaming, offrendo prestazioni ottimali per l'avvio dei titoli più recenti senza scendere a nessun compromesso grafico di sorta, ma stavolta spingono forte anche sulla creazione di contenuti, come per esempio nel video editing e nel fotoritocco, costituendo così un ottimo strumento per i content creator e per gli artisti digitali.

Nel caso del processore AMD Ryzen 9 9900X3D invece, troveremo 12 core, 24 thread e una frequenza massima pari a 5.5 GHz, con 140 MB di cache. Entrambi i processori di nuova generazione sono basati su Zen 5, la nuova architettura di AMD che offre un notevole boost in termini di prestazioni, con il supporto alla funzionalità di multi-threading e all'intelligenza artificiale.

Nuova AMD Ryzen 9950X3D

Entrando maggiormente nello specifico, i nuovi chip riescono a garantire un notevole salto in termini di prestazioni. Per fare un rapido confronto sulla base di alcuni titoli usciti negli ultimi anni, i nuovi processori offrono un aumento del 20% delle prestazioni all'interno di Cyberpunk 2077 o Far Cry 6.

Non solo gaming però, considerato che questi due nuovi processori saranno ottimi alleati anche per chi crea contenuti: i numerosi core e thread permettono di gestire facilmente attività come rendering 3D, editing video e creazione di contenuti grafici complessi, e la grande quantità di cache riduce i tempi di accesso ai dati, accelerando processi come il rendering e l'elaborazione di grandi quantità di dati, tutti vantaggi che rendono queste CPU più versatili, ma senza comprometterne la potenza.

Parlando di percentuali, il confronto tra il Ryzen 9 9950X3D e il 7950X3D mostra un incremento medio del 13% nelle applicazioni creative come Adobe Premiere e Blender, mentre il confronto tra il Ryzen 9 9950X3D e l'Intel Core i9-14900K dimostra che c'è un vantaggio significativo nelle applicazioni multi-threaded con miglioramenti che vanno dal 15% al 30%.