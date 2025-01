AMD presenta le nuove schede video Radeon RX 9070 e 9070 XT basate su architettura RDNA 4

È tempo di Consumer Electronic Show 2025 (in acronimo, CES) in quel di Las Vegas, e per l'occasione la compagnia AMD ha presentato ufficialmente le sue nuove schede con architettura RDNA 4 , rispettivamente AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070 : scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali caratteristiche.

Queste due nuove schede video sono progettate per eccellere sia nei giochi che nella creazione di contenuti: per quanto riguarda il gaming, entrambe le schede offrono prestazioni eccezionali nei titoli più esigenti. Benchmark preliminari indicano un aumento medio del 30% rispetto alla generazione precedente . Giochi come Cyberpunk 2077 e Far Cry 6 beneficiano di miglioramenti significativi grazie al ray tracing avanzato e alla tecnologia FSR 4. Per la creazione di contenuti invece, i miglioramenti all'accelerazione AI e al motore multimediale rendono queste schede perfette per attività come rendering 3D, editing video e creazione grafica.

Proprio a tal proposito, le nuove schede AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070 introducono per la prima volta in assoluto la tecnologia Super Resolution 4 (FSR4) , una tecnologia di upscaling sviluppata appositamente per sfruttare le capacità AI di RDNA 4 , capace di offrire immagini di qualità superiore con una latenza ridotta, rendendo l'esperienza di gioco fluida e visivamente appagante.

Le specifiche tecniche delle due nuove schede e la nuova architettura RDNA 4 permettono di offrire un notevole miglioramento nelle prestazioni d' intelligenza artificiale , oltre che portare il ray-tracing per l'illuminazione in tempo reale degli ambienti all'interno dei videogiochi più recenti.

Con il cambio di nomenclatura introdotto con le Radeon RX 9070 e RX 9070 XT, AMD punta a rendere più semplice il confronto diretto con le schede NVIDIA, che utilizzano una numerazione simile (come RTX 5070 o 5080). Questo aggiornamento semplifica la comprensione del posizionamento dei prodotti nel mercato , offrendo agli utenti un metodo più intuitivo per valutare le prestazioni relative delle GPU delle due aziende. Inoltre, questa scelta lascia aperta la possibilità di vedere in futuro modelli come le Radeon RX 9080 o RX 9060 , suggerendo una strategia flessibile per coprire un'ampia gamma di segmenti di mercato.

I nomi delle nuove schede video segnano un evidente cambio di nomenclatura per le GPU di AMD: mentre in passato si trovavano modelli come la RX 7900 XTX, ora la numerazione si sposta sulla decina e salta dalla serie 7 alla serie 9, introducendo le RX 9070 e RX 9070 XT. Questo cambiamento lascia la serie 8000 riservata alle GPU mobili basate su RDNA 3.5, evidenziando una chiara distinzione tra le generazioni e i segmenti di mercato.

Il periodo d'uscita

Ad oggi la compagnia AMD non ha reso noto una data d'uscita specifica per le nuove schede video basate sull'architettura RDNA 4, indicando semplicemente il primo trimestre del 2025 per il loro lancio. In concomitanza con l'arrivo delle due nuove schede sopracitate sarà pubblicato anche l'aggiornamento del driver AMD Adrenalin, che grazie all'implementazione di un'interfaccia user-friendly consentirà di configurare le schede video in maniera semplice e intuitiva anche per gli utenti meno esperti, oltre a permettere l'accesso a diverse funzionalità di intelligenza artificiale inedite.

Le nuove funzionalità IA per AMD Adrenalin

Tra queste troveremo ad esempio l'ottimizzazione delle prestazioni grafiche per i videogiochi più recenti, la generazione di immagini sulla base di prompt di comando forniti dall'utente e la sintesi di documenti. Restiamo anche in questo caso di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di AMD in merito alla data d'uscita precisa delle due schede video, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.