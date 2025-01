AMD presenta le CPU per portatili Ryzen HX3D e la serie AI 300 con i top di gamma Pro e Pro Max

I laptop rappresentano senz'ombra di dubbio il giusto compromesso tra la leggerezza di uno smartphone e la maggiore potenza di calcolo di un PC desktop, risultando un utile strumento per aumentare la produttività in mobilità senza necessariamente sacrificare significativamente le prestazioni. In occasione dunque dell'apertura del Consumer Electronic Show 2025 di Las Vegas (che ricordiamo si terrà rispettivamente dal 7 al 9 gennaio), AMD ha avuto modo di presentare ufficialmente le sue nuove serie di processori per laptop, garantendo un'ottima diversificazione per ogni target d'utenza, dai professionisti più attenti alle prestazioni ai consumatori che cercano il risparmio: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche e le principali caratteristiche.

Ryzen 9000 HX e HX3D Nella fattispecie, AMD ha presentato in prima battuta i processori Ryzen 9000 HX e HX3D. Partiamo prima di tutto dal Ryzen 9 9955HX3D, che offrirà 16 core, 32 thread e 144 MB di cache, e una frequenza di boost fino a 5.7 GHz. La serie HX garantisce un'esperienza fluida anche nei giochi più esigenti, con frame rate stabili e supporto per il ray tracing avanzato. I miglioramenti nella gestione termica permettono inoltre di mantenere elevate le prestazioni anche durante sessioni prolungate. Il Ryzen 9955HX sarà invece una versione del chip senza 3D V-Cache, ottimizzata per le alte frequenze, pensata principalmente per applicazioni che richiedono elevate velocità di clock come rendering e simulazioni.

AMD Ryzen AI 300 Grande focus è stato inoltre riservato all'intelligenza artificiale, che oggi più che mai rappresenta uno degli strumenti maggiormente integrati nei dispositivi (siano essi smartphone, PC desktop o laptop come in questo caso) più recenti, con l'introduzione per l'occasione della nuova serie Ryzen AI 300. Entrando maggiormente nello specifico, Ryzen AI 7 350 offrirà 8 core, 16 thread e una frequenza boost fino a 5.1 GHz, con XDNA 2 NPU che garantirà l'accelerazione AI capace di gestire 50 TOPS (Trilioni di Operazioni al Secondo). Passiamo poi al Ryzen AI 5 340, che con i suoi 6 core e 12 thread vede come punto di forza principale l'autonomia: il nuovo chip sarà infatti in grado di garantire fino a 24 ore di durata totale. AMD Ryzen AI 300 Grazie alla NPU integrata, questi processori migliorano l'efficienza delle applicazioni AI-driven, come il riconoscimento vocale, la traduzione in tempo reale e l'ottimizzazione delle immagini.

Ryzen AI Max e AI Max Pro AMD ha avuto modo di presentare anche le nuova serie di processori Ryzen AI Max e Ryzen AI Max Pro , pensati appositamente per l'intelligenza artificiale. Tra i modelli principali figurano Ryzen AI Max+ 395, con 16 core, 40 unità grafiche e un boost fino a 5.2 GHz basate sull'architettura RDNA 3.5, Ryzen AI Max 390 con 12 core e 32 unità grafiche, e infine Ryzen AI Max 385 con 8 core e 32 unità grafiche. AMD Ryzen AI Max Questi chip avranno fino a 96GB dedicati alla grafica, con una larghezza di banda fino a 256 GB/s, e un TDP di soli 55W, un'efficienza energetica paragonabile a quella di una soluzione desktop di fascia alta. I Ryzen AI Max possono gestire modelli di intelligenza artificiale avanzati, come i linguaggi naturali di grandi dimensioni (es. LLaMA 3.3), offrendo prestazioni superiori del 2x rispetto a GPU dedicate come l'NVIDIA RTX 4090. La compagnia in questo caso non ha divulgato nessuna informazione riguardante il preciso periodo d'uscita, indicandone la disponibilità entro il primo trimestre del 2025, a cavallo tra gennaio e marzo. Il confronto diretto tra il Ryzen AI Max 395 e gli Apple M4 Pro (nelle versioni a 12 e 14 core) evidenzia una competizione serrata nel segmento dei processori per laptop premium. AMD, con il Ryzen AI Max 395, dimostra una netta superiorità in benchmark legati al rendering 3D, come Blender Classroom (+11% rispetto al M4 Pro 14C), Corona (+27%) e soprattutto V-Ray, dove il Ryzen surclassa il suo rivale con un impressionante +69%. Questo vantaggio è reso possibile dall'architettura Zen 5, dalle unità grafiche RDNA 5 e da una memoria unificata fino a 96 GB, che garantisce un'elevata capacità di gestione dei workload più complessi. Tuttavia, Apple mantiene il suo punto di forza nell'efficienza energetica e nell'integrazione ottimizzata tra hardware e software, rendendo i MacBook Pro ideali per ambienti macOS. La diretta competizione tra questi due processori sottolinea come AMD stia mirando non solo a uguagliare, ma anche a superare le prestazioni dei chip di Apple in ambiti specifici, posizionandosi come una scelta di punta per i professionisti su piattaforme Windows.