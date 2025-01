Acer Swift Go 14 e 16, i nuovi Aspire e i PC Copilot+ presentati al CES 2025

Acer ha presentato al CES 2025 i nuovi Swift Go 14 e 16, i notebook e i desktop Aspire e i PC Copilot+: dispositivi capaci di combinare alte prestazioni, eccellente efficienza energetica, design accattivanti e funzionalità IA avanzate. "Acer è all'avanguardia nell'innovazione tecnologica, con un impegno costante verso soluzioni sostenibili che rispettano l'ambiente", ha dichiarato James Lin, general manager della divisione Notebooks di Acer. "L'evoluzione dei nostri laptop Swift Go e Aspire Vero, alimentati da processori Intel Core Ultra, dimostra il nostro impegno nel creare prodotti tecnologicamente avanzati, rispettosi dell'ambiente e che rispondono alle esigenze dei nostri clienti."

Acer Swift Go 16 e 14 I nuovi Acer Swift Go 16 e Swift Go 14 sono equipaggiati con i processori Intel Core Ultra serie 200H e con grafica Intel Arc, offrendo fino a 99 TOPS AI. La dotazione di memoria arriva a 32 GB di RAM LPDDR5X, mentre lo storage si spinge fino a 2 TB SSD M.2 I dispositivi includono una suite di strumenti IA fra cui Microsoft Copilot. Acer Swift Go 14 Gli schermi, da 16 o 14 pollici, vantano un pannello OLED 3K o IPS 2K touch screen, capaci di garantire colori vividi e una riduzione dell'affaticamento degli occhi, design sottili e una cerniera con apertura a 180 gradi che si presta a molteplici utilizzi. Sul fronte della sicurezza Acer Swift Go 16 e Swift Go 14 utilizzano riconoscimento facciale, lettore di impronte digitali, nonché Acer User Sensing 2.0 assistito dalla IA per rilevare la presenza dell'utente. La connettività, infine, è garantita da due porte Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e uno slot microSD. Acer Swift Go 16 Scheda tecnica Acer Swift Go 16 Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: fino a Intel Core Ultra 9 285H, 99 TOPS totali

Grafica: Intel Arc Graphics

Display: fino a 16-inch OLED (2880 x1800) display, Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified

Memoria: fino a 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Storage: fino a 2 TB PCIe Gen 4 SSD

Camera: 1440p QHD IR HDR camera con supporto Triple-mic e oscuratore privacy

Audio: DTS X Ultra

Porte: due Thunderbolt Type-C, due USB Type-A, HDMI 2.1, MicroSD card reader Batteria Batteria 75 Wh X-cell Li-ion, fast charging; durata batteria fino a 22.3 ore in riproduzione video Wireless e Networking Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Sicurezza: riconoscimento facciale, lettore impronte digitali, oscuratore privacy

Dimensioni e peso: 356 (W) x 249 (D) x 10.3-16.6 (H) mm [ (14) x (9.8) x (0.4-0.7) inches], 1.5 kg (3.3lbs.)

Feature: Acer PurifiedVoice 2.0, Acer PurifiedView 2.0, Acer User Sensing 2.0, Acer LiveArt 2.0, AcerSense, cerniera 180 gradi Acer Swift Go 14 Scheda tecnica Acer Swift Go 14 Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: fino a Intel Core Ultra 9 275HX, 99 total TOPS

Grafica: Intel Arc Graphics

Display: fino a 14-inch OLED (2880x1800) display, Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified

Memoria: fino a 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Storage: fino a 1 TB PCIe Gen 4 SSD

Camera: 1440p QHD IR HDR camera con supporto Triple-mic e oscuratore privacy

Audio: DTS X Ultra

Porte: due Thunderbolt Type-C, due USB Type-A, HDMI 2.1, MicroSD card reader Batteria Batteria 75 Wh X-cell Li-ion battery, fast charging; durata batteria fino a 27 ore in riproduzione video

Wireless e Networking: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Sicurezza: riconoscimento facciale, lettore impronte digitali, oscuratore privacy

Dimensioni e peso: 312.9 (W) x 222.8 (D) x 9.6-16.4 (H) mm [12.3 (W) x 8.7 (D) x 0.4-0.7 (H) inches], 1.3 kg (2.9 lbs.)

Feature: Acer PurifiedVoice 2.0, Acer PurifiedView 2.0, Acer User Sensing 2.0, Acer LiveArt 2.0, AcerSense, cerniera 180 gradi

Acer Aspire Vero 16 Disegnato per la sostenibilità, Acer Aspire Vero 16 è realizzato per oltre il 70% con plastiche PCR e materiali bio-based: un design eco-sostenibile che include anche touchpad in plastica riciclata dagli oceani, una scocca resistente certificata MIL-STD-810H e un approccio votato alla riparabilità. Acer Aspire Vero 16 La configurazione dell'Aspire Vero 16 include processori Intel Core Ultra serie 200H, 32 GB di RAM e fino a 2 TB di storage, un display da 16 pollici capace di coprire il 100% della gamma colori sRGB e cornici sottili, una webcam QHD 1440p e connettività Wi-Fi 7, HDMI 2.1 e Thunderbolt 4. Il dispositivo è stato premiato al CES 2025 con l'Innovation Award. Scheda tecnica Acer Aspire Vero 16 Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: fino a Intel Core Ultra 7 255H, 99l TOPS totali

Grafica: Intel Arc Graphics

Display: 16-inch WUXGA (1920x1200)

Memoria: fino a 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Storage: fino a 2 TB M.2 SSD

Camera: 1440p QHD camera con oscuratore privacy

Audio: DTS X Audio

Porte: due Thunderbolt Type-C, HDMI 2.1

Batteria: 65 Wh X-cell Li-ion

Wireless e Networking: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Sicurezza: lettore impronte digitali, oscuratore privacy

Dimensioni e peso: 359.45 (W) 247 (D) 12.4-19.6 (H) mm [14.1 (W) 9.7 (D) 0.5-0.8 (H) inches], 1.8 kg (3.97 lbs.)

Feature: Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView 2.0, AcerSense

Acer Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI Copilot+ Dotati dei nuovi processori AMD Ryzen AI serie 300 basati sull'architettura Zen 5, Acer Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI possono esprimere fino a 50 TOPS di potenza grazie alla NPU con tecnologia AMD XDNA 2 e includono schede grafiche AMD Radeon 800M al fine di migliorare streaming, editing e altro. Acer Swift Go 16 AI I laptop integrano le funzionalità IA Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer UserSensing 2.0 al fine di offrire un'esperienza fluida e prestazioni eccellenti, supportate da una batteria in grado di garantire fino a 24,9 ore di autonomia in riproduzione video. Sotto l'elegante scocca in alluminio anodizzato, caratterizzata dall'icona distintiva IA, Acer Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI montano display OLED con risoluzione fino a 3K, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e certificazioni DisplayHDR TrueBlack 500 ed Eyesafe 2.0, con anche opzioni per display touch IPS. Acer Swift Go 16 AI Scheda tecnica Acer Swift Go 16 AI Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: fino ad AMD Ryzen AI 7 350 con 8 cores, 16 threads, fino a 5.0GHz max boost, fino a 24MB cache e fino a 50 TOPS NPU

Grafica: fino ad AMD Radeon 860M Graphics

Display: 16-inch 3K or 2K OLED display Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified; 2K IPS con integrato multi-touch

Memoria: fino a 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Storage: fino a 2 TB PCIe Gen 4 SSD

Camera: 1440p QHD IR HDR camera con supporto Triple-mic e Privacy Shutter

Audio: DTS X Ultra sound Audio, dual speaker

Porte: due USB Type C (USB 4) charging e Power Delivery fino a 65W, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1

Batteria: ricarica rapida; durata batteria fino a 18 ore di riproduzione video

Wireless e Networking: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 o sopra, Bluetooth LE Audio

Sicurezza: riconoscimento facciale, lettore impronte, secured-core PC, Microsoft Pluton

Dimensioni e peso: 356 (W) x 249 (D) x 10.3-16.6 (H) mm [14 (W) x 9.8 (D) x 0.4-0.7 (H) inches], 1.5 kg (3.3 lbs.)

Feature: Acer PurifiedVoice 2.0, Acer PurifiedView 1.0, Acer User Sensing 2.0, AI Activity Indicator, Backlit keyboard, 180-degree hinge Acer Swift Go 14 AI Scheda tecnica Acer Swift Go 14 AI Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: fino ad AMD Ryzen AI 7 350 con 8 cores, 16 threads, up to 5.0GHz max boost, fino a to 24MB cache e fino a 50 TOPS NPU

Grafica: fino ad AMD Radeon 860M Graphics

Display: 14-inch 3K or 2K OLED display Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified; 2K IPS con integrato multi-touch

Memoria: fino a 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Storage: fino a 1 TB PCIe Gen 4 SSD

Camera: 1440p QHD IR HDR camera con supporto Triple-mic e Privacy Shutter

Audio: DTS X Ultra sound Audio, dual speakers

Porte: due USB Type C (USB 4) charging and Power Delivery up to 65W, two USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1

Batteria: ricarica rapida; batteria fino a 24.9 ore di riproduzione video

Wireless e Networking: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 o sopra, Bluetooth LE Audio

Sicurezza: riconoscimento facciale, lettore impronte, secured-core PC, Microsoft Pluton

Dimensioni e peso: 312.9 (W) x 222.8 (D) x 9.6-16.4 (H) mm [12.3 (W) x 8.7 (D) x 0.4-0.7 (H) inches], 1.3 kg (2.9 lbs.)

Feature: Acer PurifiedVoice 2.0, Acer PurifiedView 1.0, Acer User Sensing 2.0, AI Activity Indicator, tastiera retroilluminata, cerniera 180-degree

Acer Aspire 14 AI Il laptop Acer Aspire 14 AI è equipaggiato con processori Intel Core Ultra (serie 200) e NPU integrata per accelerare le operazioni IA, schermo OLED da 14 pollici o eventualmente touch screen, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, porte Thunderbolt 4 e HDMI 2.1, nonché connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Acer Aspire 14 AI Disegnato per riuscire ad affrontare un'intera giornata di studio o lavoro, Acer Aspire 14 AI vanta un'autonomia fino a 18 ore in riproduzione video, possiede una scocca in alluminio, un display dai bordi sottili, una cerniera che si apre a 180 gradi e un peso di appena 1,4 Kg che lo rendono estremamente trasportabile. Scheda tecnica Acer Aspire 14 AI Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: fino a Intel Core Ultra 7 258V (Intel AI Boost capable)

Grafica: Intel Arc Graphics

Memoria: fino a 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM

Display: 14.0" WUXGA (1920x1200) with or without touch technology, OLED display option, 16:10 Aspect Ratio, 100% DCI-P3

Storage: fino a 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD

Camera: FHD IR camera (1920 x 1080) with 1080p HD video at 60 FPS; with Temporal Noise Reduction, Dual-mic support

Porte: due Thunderbolt 4 Type C, USB ricarica e Power Delivery fino ao 65W, una USB 3.2 Gen Type-A, HDMI 2.1

Batteria: 65 Wh 4-cell Li-ion battery, fast charging; batteria fino a 22 ore di riproduzione video

Wireless e Networking: Wi-Fi 6E Wireless LAN e Bluetooth 5.3

Siurezza: Microsoft Pluton

Dimensioni: 318.9 (W) x 225.1 (D) x 11.8/16.9 (H) mm [12.56 (W) x 8.86 (D) x 0.46/0.67 (H) inches], 1.4 kg

Acer Aspire S24 AI e S27 AI Con il loro design bianco minimalista, gli all-in-one Acer Aprire S AI uniscono eleganza e prestazioni. La serie Aspire S24 AI vanta display Full HD da 23,8 pollici a 120 Hz, mentre la serie Aspire S27 AI uno schermo da 27 pollici disponibile sia in Full HD che in QHD, in entrambi i casi con opzione per il touch screen, inclinabile da -5 a 20 gradi. Acer Aspire S24 AI e S27 AI Sotto la scocca troviamo processori Intel Core Ultra (serie 200) in grado di esprimere fino a 48 NPU TOPS, grafica Intel Arc integrata, fotocamera RGB-IR Windows Hello da 2 megapixel con riconoscimento facciale, connettività Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 7, nonché una dotazione di porte che include HDMI 2.0, due USB 3.2, due USB 2.0 e USB 3.2 Gen 2 Type-C. Scheda tecnica Acer Aspire S24 AI Sistema operativo: Windows 11 Pro, Windows 11 Home

Processore: Intel Core Ultra 7 serie 200 (Intel AI Boost capable)

Grafica: Intel Arc Graphics

Memoria: fino a 32 GB LPDDR5X 5600 MHz, dual-channel

Display: 23.8" FHD IPS display con opzione touch (1920 x 1080), 16:9 aspect ratio, 250 nits luminosità

Storage: fino a 2 TB, M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD, Dual slots

Camera: Integrated 2.0 MP IR with Privacy Shutter and Dual-mic support

Audio: due USB 2.0, due USB 3.2 Gen 1, una USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.0

Connettività: Wi-Fi 7 e Bluetooth 5

Dimensioni: 540 (L) x 175 (D) x 423 (H) mm [21.25 (L) x 6.88 (D) x 16.65 (H) inches]

Cerniera: pannello inclinabile da -3°to 25°

Speaker: due 3-watt speaker

Adattatore: 90W Acer Aspire S27 AI Scheda tecnica Acer Aspire S27 AI Sistema operativo: Windows 11 Pro, Windows 11 Home

Processore: Intel Core Ultra 7 (Series 2),Intel® AI Boost capable

Grafica: Intel Arc Graphics

Memoria: fino a 32 GB of dual-channel LPDDR5X

Display: 27-inch FHD IPS display (1920 x 1080) 100 Hz, 16:9 aspect ratio, 250 nits luminosità 27-inch QHD IPS display (2560 x 1440) 120 Hz, 16:9 aspect ratio, 250 nits luminosità

Storage: fino a 2 TB, M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD, Dual slot

Camera: Integrato 2.0 MP IR con Windows Hello

Audio: due USB 2.0 Type A, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.0

Dimensioni: 540 (W) x 175 (D) x 423 (H) mm [21.26 (W) x 6.89 (D) x 16.65 (H) inches]

Cerniera: pannello ruotabile 3 °/25 °

Speaker: due speaker 3-watt