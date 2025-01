LG alza l'asticella con i nuovi TV OLED 2025 G5 e M5: più luminosi senza MLA e IA ovunque, forse anche troppo

Proprio l'integrazione dell'IA in webOS, il sistema operativo dei televisori LG, è la vera novità del 2025 e promette un'esperienza utente più personalizzata e intuitiva, ma resta da vedere se l'abbondanza di funzioni AI non risulterà invadente per gli utenti. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

LG M5 e G5, TV OLED a tutta IA

La nuova serie M5 sarà disponibile nei formati da 65 a 97 pollici e si distingue per l'utilizzo dello Zero Connect Box, che consente di collegare dispositivi esterni come console e decoder in modalità wireless. Tuttavia, è il G5 a rappresentare il vero fiore all'occhiello della gamma, grazie alla tecnologia Brightness Booster Ultimate che, secondo LG, triplica la luminosità rispetto ai modelli OLED convenzionali. E, a quanto pare, lo strato Micro Lens Array non sarà presente sul G5 (e nemmeno sull'M5), quindi la maggiore luminosità dovrebbe derivare completamente dal pannello OLED. Il G5, disponibile in formati da 55 a 83 pollici, vanta anche una frequenza di aggiornamento di 165Hz, ideale per i giocatori più esigenti.

LG OLED M5

Entrambi i modelli sono dotati del nuovo processore Alpha 11 Gen 2, che promette un'eccellente qualità d'immagine e un upscaling efficace per i contenuti a bassa risoluzione. webOS dovrebbe essere più veloce e reattivo e, in linea con la concorrenza, LG garantisce aggiornamenti software per i prossimi cinque anni. Inoltre, la modalità Filmmaker è stata migliorata per adattarsi all'illuminazione ambientale, per una visione ottimale in qualsiasi condizione. LG ha comunicato inoltre di aver migliorato l'audio con un sistema di surround virtualizzato a 11.1.2 canali.

LG OLED G5

Ma la vera novità del 2025, come detto, è l'integrazione dell'intelligenza artificiale direttamente nel sistema operativo dei televisori LG. Il telecomando, ribattezzato AI Remote, potrà così contare su un chatbot e funzionalità di ottimizzazione audio e video basate sull'intelligenza artificiale. LG promette un'esperienza utente più personalizzata e intuitiva, ma resta da vedere se l'abbondanza di funzioni AI non risulterà invadente per gli utenti. Solo nei prossimi mesi, quando i nuovi modelli arriveranno sul mercato, potremo giudicare l'effettiva validità delle nuove funzionalità e l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'esperienza.

Nel corso dell'evento di Las Vegas, LG ha presentato anche il primo monitor da gaming OLED 5K pieghevole, una vera chicca per appassionati. Voi che cosa ne pensate degli annunci di LG finora? C'è stato qualcosa che vi ha colpito? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.