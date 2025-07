Un leak svela le colorazioni inedite di iPhone 17, il modello standard della nuova serie

iPhone 17, novità per lo schermo: dimensioni maggiori anche per il modello base

Tra le novità principali attese per il nuovo modello ricordiamo l'introduzione del display con frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz , fino ad oggi rimasto appannaggio esclusivo dei modelli Pro. Anche le dimensioni dello stesso display potrebbero compiere un leggero salto in avanti, passando dai 6,1 pollici di diagonale a 6,3 pollici .

Quando uscirà la nuova serie iPhone 17

Non conosciamo ancora la precisa data d'uscita della nuova serie iPhone 17, ma stando ai rumor più recenti questa potrebbe essere presentata nel corso della seconda settimana di settembre, attraverso un evento dedicato.

Il profilo di iPhone 17 nella sua colorazione Purple

Come sempre vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi (almeno per il momento) di pure e semplici indiscrezioni non confermate della compagnia di Cupertino: restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi. Nel frattempo, voi cosa ne pensate di queste due nuove colorazioni? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!