iPhone 17, novità per lo schermo: dimensioni maggiori anche per il modello base

Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda di Cupertino starebbe apportando una serie di modifiche legate alla serie iPhone 17. In particolar modo, il modello base dovrebbe ereditare una caratteristica ben definita del 16 Pro, ovvero uno schermo più grande e presumibilmente anche bordi più sottili, offrendo un approccio rinnovato all'esperienza visiva dell'utente. Ovviamente si tratta di informazioni non ancora confermate, quindi vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.

Schermo più grande per il modello base Le indiscrezioni arrivano da Ross Young, fondatore di DSCC (Display Supply Chain Consultants) e VP in Counterpoint Research. Attraverso un post su X ha infatti svelato che la versione base di iPhone 17 avrà uno schermo più grande, ovvero 6,3" a fronte dei precedenti 6.1" utilizzati praticamente dai modelli iPhone 12 in poi. Tuttavia, altri analisti sono piuttosto scettici e non credono ai rumor degli ultimi mesi, quindi si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di ulteriori conferme e aggiornamenti. Lo schermo di iPhone 17 dovrebbe corrispondere alle dimensioni del 17 Pro