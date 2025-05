Un video svela il presunto spessore di iPhone 17 Pro Max

Mancano ancora diversi mesi al lancio della nuova serie iPhone 17, che comprenderà il modello standard, l'inedito modello compatto iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro (assieme alla variante iPhone 17 Pro Max). Nel frattempo, un video trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe messo in mostra iPhone 17 Pro Max, evidenziandone in particolare il possibile spessore: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Il possibile spessore di iPhone 17 Pro Max Stando a quanto si può evincere dal video in questione pubblicato dall'informatore Majin Bu sul social network X, iPhone 17 Pro Max potrebbe avere uno spessore leggermente superiore rispetto al modello precedente, arrivando a 8,725 centimetri in questo caso, contro gli attuali 8,25 centimetri di iPhone 16 Pro Max. Tale aumento sarebbe per lo più riconducibile al sistema di raffreddamento con camera a vapore introdotto nella nuova generazione. Lo spessore aumentato dovrebbe essere presente anche su iPhone 17 Pro, anche se al momento non abbiamo riscontri in tal senso. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post L'aumento dello spessore potrebbe portare anche ad una batteria dalla maggior capacità, con un salto in avanti stimato pari all'8% ed un conseguenteme miglioramento dell'autonomia. Ricordiamo che iPhone 17 Pro Max dovrebbe montare al suo interno il chip proprietario A19 Pro, con pieno supporto alle nuove funzionalità di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia.