Gmail: i riassunti dell'AI ora appariranno automaticamente, cosa cambia nella gestione della posta

L'intelligenza artificiale sarà in grado di effettuare dei riassunti e/o dei riepiloghi dei messaggi ricevuti e d'ora in avanti questi saranno visibili automaticamente senza la necessità di doverlo richiedere. Si tratta di una novità molto interessante soprattutto per coloro che si trovano a dover gestire un numero molto cospicuo di messaggi e mail , senza dimenticare l'efficacia che tale sistema può avere in ambito lavorativo e aziendale.

Dove saranno visibili i riepiloghi?

I riepiloghi delle conversazioni e dei messaggi ricevuti appariranno direttamente sopra la conversazione e verranno continuamente aggiornati in tempo reale. Nel momento in cui arriveranno delle nuove risposte o delle nuove email, l'AI provvederà ad aggiornare i riassunti. Questa nuova funzione, al momento, è disponibile solo per un ristretto numero di utenti. In particolar modo si tratta degli utenti di Google Workspace e che accedono alla posta elettronica tramite l'app mobile in lingua inglese. La stessa Google ha fatto sapere che ci vorrà ancora qualche settimana per ottenere una versione completa anche per altri account e per altre lingue. Tutto lascia presagire, però, che non dovrebbe impiegare molto tempo a rendere questa funzione disponibile per un numero più alto di utenti.