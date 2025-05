Il mercato PC cresce grazie alla migrazione a Windows 11: la strategia Microsoft funziona, nonostante i dazi

Il primo trimestre del 2025 del settore dei PC tradizionali, che comprende desktop, notebook e workstation, ha superato le aspettative degli analisti di IDC, che hanno deciso di rivedere al rialzo le loro proiezioni globali per l'anno in corso . Si stima ora che il volume complessivo di PC raggiungerà i 274 milioni di unità nel 2025, segnando un aumento del 4,1% rispetto all'anno precedente.

I motivi dell'ottimismo

La temporanea sospensione dei dazi statunitensi sui PC, unitamente a un certo livello di incertezza riguardo al futuro di tali misure, ha indotto i produttori a intensificare le spedizioni verso gli Stati Uniti. Secondo Jean Philippe Bouchard, vicepresidente della ricerca presso i Worldwide PC Trackers di IDC, "la pausa di 90 giorni e l'esenzione dai dazi applicata ai personal computer, combinata con un certo livello di incertezza su cosa accadrà dopo la pausa di 90 giorni, sta motivando i produttori di PC a cogliere l'occasione e a spedire volumi superiori a quelli previsti negli Stati Uniti". Questa strategia mira a capitalizzare la finestra di opportunità offerta dalla situazione attuale, prima che eventuali nuove normative possano entrare in vigore.

Le nuove proiezioni di crescita del mercato PC di IDC

Tuttavia, le prospettive per la seconda metà del 2025 presentano alcune ombre. Le aspettative di un peggioramento delle condizioni macroeconomiche a livello globale e negli Stati Uniti, caratterizzate da pressioni inflazionistiche e da un calo della fiducia dei consumatori, potrebbero moderare l'impeto del mercato. Nonostante ciò, IDC mantiene una visione positiva sulla domanda di PC nel segmento commerciale, un settore che si prevede rimarrà robusto nel 2025.

"Le aspettative di un peggioramento delle condizioni macroeconomiche in tutto il mondo e negli Stati Uniti, caratterizzate da pressioni al rialzo sui prezzi e da un peggioramento del sentiment dei consumatori, avranno un impatto sul mercato dei PC nella seconda metà del 2025. Ciononostante, IDC si aspetta che la domanda commerciale di PC sia sana nel 2025, mentre la migrazione a Windows 11 prosegue costantemente", ha aggiunto Bouchard. La migrazione a Windows 11, infatti, continua a rappresentare un motore significativo di rinnovamento per le aziende, spingendo all'aggiornamento dei parchi macchine esistenti.

A livello regionale, l'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) si preannuncia come una di quelle di maggiore crescita. Malini Paul, senior research manager di Devices Research, osserva che "nonostante le pressioni sul budget delle organizzazioni, il mercato dei PC tradizionali nell'area EMEA è destinato a crescere fino al secondo trimestre del 2025 e oltre, spinto dalla fine del supporto a Windows 10 e dai cicli di aggiornamento dell'era COVID". Anche qui il ritiro del supporto a Windows 10, in particolare, sta accelerando la necessità di aggiornamenti hardware e software, incentivando sia le grandi imprese che il settore pubblico a modernizzare le proprie infrastrutture IT.

Oltre il 2025, le previsioni indicano una leggera contrazione nel 2026. Questo calo è attribuito in parte alla stabilizzazione dei volumi in seguito al completamento della migrazione a Windows 11 e a un confronto più stringente con un mercato più robusto nel 2025.

Intanto Microsoft sta ottimizzando Windows 11 per gli handheld, mentre l'ultimo update restringe il Pannello di Controllo e dà più potere all'IA Copilot.