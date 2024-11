Microsoft vuole proprio che passiate a Windows 11, e vi consiglia di comprare un nuovo PC

Questa strategia aggressiva di Microsoft non è nuova: l'azienda ha utilizzato tattiche simili in passato per spingere gli utenti di Windows 7 e Windows 8.1 ad aggiornare a Windows 10. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Microsoft sta continuando la sua campagna per spingere gli utenti di Windows 10 ad abbandonare il sistema operativo, ormai prossimo alla fine del supporto, prevista per ottobre 2025. Dopo aver iniziato a utilizzare notifiche a schermo intero per avvisare gli utenti della scadenza del supporto, Microsoft sta ora adottando una nuova strategia: incoraggiare l'acquisto di nuovi PC con Windows 11 preinstallato .

Le notifiche a schermo intero

Nel corso dell'ultimo fine settimana, alcuni utenti di Windows 10 hanno segnalato la comparsa di queste nuove notifiche a schermo intero, che suggeriscono di "fare di più con un nuovo PC Windows 11" o di "passare ai nuovi PC Copilot Plus" per ottenere "la migliore esperienza di Windows 11". Come per le notifiche precedenti, il link "Scopri di più" rimanda a un sito promozionale che include link per l'acquisto di nuovi PC con Windows 11.

La notifica a schermo intero che invita a cambiare PC

È interessante notare che Microsoft continua a omettere nelle sue notifiche la possibilità per gli utenti di Windows 10 di continuare a utilizzare il sistema operativo in modo sicuro anche dopo il 14 ottobre 2025, grazie agli Extended Security Update. Questi aggiornamenti, disponibili per la prima volta anche per gli utenti privati, avranno un costo di 30 dollari all'anno. I clienti commerciali, invece, potranno acquistare fino a tre anni di aggiornamenti aggiuntivi.

Nonostante gli sforzi di Microsoft, l'adozione di Windows 11 è ancora inferiore a quella di Windows 10, anche se per un breve periodo durante l'estate è diventato il sistema operativo più popolare per i giochi su PC su Steam. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che Microsoft continua ad aggiungere nuove funzionalità a Windows 10, contraddicendo la sua iniziale dichiarazione di aver terminato con gli aggiornamenti importanti per il sistema operativo nel 2023.

Sarà interessante osservare come evolverà la situazione nei prossimi mesi e se Microsoft riuscirà a convincere un numero maggiore di utenti a passare a Windows 11 prima della fine del supporto di Windows 10. Voi che cosa ne pensate? Microsoft riuscirà nel suo intento? E quale sistema operativo utilizzate attualmente? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.