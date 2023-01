Windows 10: Microsoft interromperà la vendita di licenze a fine gennaio, supporto fino al 2025

Microsoft sta rimuovendo dai suoi canali ufficiali i download e la vendita di licenze digitali per Windows 10 Home e Pro, che non saranno più disponibili da dopo il 31 gennaio 2023, con l'obiettivo chiaramente di spostare il focus interamente su Windows 11. Detto questo, il supporto al sistema operativo è assicurato fino ad almeno il 14 ottobre 2025.

Lo stop alla vendita sembrerebbe riguardare solo i canali ufficiali di Microsoft, mentre è incerto il destino delle versioni di Windows 10 acquistabili presso rivenditori di terze parti, come ad esempio Amazon.

La compagnia di Redmond è stata contattata in merito dalla redazione di The Verge, limitandosi a confermare solo i piani per i suoi canali ufficiali. È probabile quindi che per un certo periodo di tempo sarà ancora possibile acquistare il sistema operativo presso rivenditori esterni.

Una delle immagini promozionali di Windows 10 nel 2015

Windows 10 è stato lanciato nel luglio del 2015 come successore del poco apprezzato Windows 8. L'obiettivo di Microsoft era quello di creare un sistema operativo gestito come una piattaforma di servizi, in continuo aggiornamento ed espansione, anche sulla base dei feedback dei clienti. Così è stato, anche se non si concretizzato il futuro previsto da Microsoft al lancio, secondo cui Windows 10 sarebbe stato il suo ultimo sistema operativo, proprio perché in continua espansione.